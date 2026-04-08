تطورات جديدة في مشكلة هيفاء وهبي مع طبيب تجميل

في تطور جديد في القضية التي تخوضها النجمة هيفاء وهبي منذ فترة ضد أحد أطباء التجميل، متهمةً إياه باستغلال صورها وفيديوهات خاصة بها في الترويج لعيادته بدون حصوله على إذن مسبق منها، أكد محامي النجمة اللبنانية، المستشار شريف حافظ، تفاصيل أحدث جلسة عُقدت أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة، مؤكداً أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة 18 أيار (مايو) المقبل، بعد النظر في الأدلة المقدّمة والتي تشير إلى استخدام اسم وصورة الفنانة في إعلاناته وللترويج لعيادته بشكل غير قانوني.

محامي هيفاء يوضح تفاصيل القضية

ولفت المحامي إلى أن هذه القضية تعود إلى زيارة سابقة قامت بها النجمة هيفاء وهبي الى أحد المراكز الطبية عام 2023، حيث تم تصوير مقطعين دعائيين خلال الزيارة بهدف استخدامهما لمرة واحدة فقط، من دون أي اتفاق مسبق يسمح بإعادة نشرهما لاحقاً أو استغلالهما بشكل دائم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الطبيب خالف هذا الاتفاق، وأعاد نشر المواد المصوّرة لتحقيق مكاسب دعائية، رغم مطالبة الفنانة بحذفها أكثر من مرة، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تكفل للفنانين السيطرة الكاملة على استخدام أعمالهم وصورهم.

