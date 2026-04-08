شاعر سوداني يفجر المفاجأت: (كنت على علم بخطة اختطاف وضرب اليوتيوبر البرنس بالسعودية قبل يومين من تنفيذها)

فجر شاعر سوداني, شاب مفاجأة كبيرة بخصوص واقعة اليوتيوبر, محمد مصطفى “البرنس, التي أثارت جدلاً اسفيرياً واسعاً أمس الثلاثاء.

وكان اليوتيوبر, الشهير ولاعب كرة القدم السابق قد تعرض لحادثة اختطاف وضرب على نحو مفاجئ بالمملكة العربية السعودية, تعرض على اثرها لكسر في “الترقوة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الشاعر أيمن بشير, صديق اليوتيوبر, في تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه كان على علم بالخطة.

وقال الشاعر: (أنا كنت أعلم بالخطه والمنفذين قبل تنفيذها بيومين وحذرت البرنس قلت ليه يامحمد الناس ديل خطتهم جاهزه سألني يا أيمن دي معلومه وللا تحليل).

وتابع أيمن بشير,: (قلت ليه دي معلومه وانا مابحب افصح عن مصادري وماصدقني وحصل القلت ليه انه حيحصل بالضبط أنا معاكم في كل مكان وكل خطوه لكن وقسماً بمن رفع السماء من غير عمد انتو حتعيشو أسوأ كوابيسكم الأيام الجايه والرهيفه التنقده شرقت شرقت عطبره مرقت والسواي ماحداث وحات الله تكونو عظه وعبره لمن يعتبر).

وختم الشاعر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ملحوظة: أنا لازول فضايح ولابتاع صور ولابتاع تسجيلات انا بتاع حق عندنا حق جانا بالقانون حبابو ماجانا بالقانون سكينا في صلبنا وعكازنا في يدنا وياشيكو ح ارجعك تسوق حصان تاني انا انت هسه داير تستغل الوضع وتعمل قسيمه عشان تشيل الليله لكن ابشرك كلو مكشوف بالفيديو والصور).

