سعر الغاز الطبيعي يكرر الزحف السلبي-توقعات اليوم 8-4-2026

بدأ سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية متأثرا بالقرارات الامريكية المحدثة لنلاحظ اندفاعه فوق الحاجز المتمثل بمستوى 46845 ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية وليسجل العديد من المكاسب بوصوله نحو 47680.

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 47950 والذي بتجاوزه سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد ليحاول بذلك تسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 48020 48290 على التوالي, أما عودة السعر للتذبذب دون 47100 سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد ليشكل مستوى 46770 المحطة الأولى للمسار الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 47100 و 48020

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع