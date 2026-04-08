تقدّم المفاوضات بين واشنطن وطهران تحت ضغط مهلة زمنية ضيقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد موقع أكسيوس الأميركي، مساء الثلاثاء، 07 أبريل 2026، بإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ترقّب حاسم لما ستؤول إليه المحادثات قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل شكوك بإمكانية التوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة أو تمديدها.

وأشار الموقع نقلا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي ومصادر مطّلعة، إلى أن التقديرات داخل البيت الأبيض انتقلت من سؤال "هل يمكن التوصل إلى اتفاق؟" إلى "هل يمكن التوصل إليه قبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن (الثالثة فجرًا بتوقيت القدس )؟"، وهو موعد انتهاء مهلة ترامب، وسط مخاوف من أن يقود الفشل إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب.

ووفق التقرير، تتمحور العقبات الأساسية في المفاوضات حول مطالبة إيران بضمانات قوية تحول دون استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بعد أي وقف مؤقت لإطلاق النار، إلى جانب بطء وتيرة الردود من القيادة الإيرانية نتيجة الظروف الأمنية.

وفي موازاة ذلك، تتباين التقارير بشأن قنوات الاتصال، إذ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قطعت الاتصال المباشر مع واشنطن، فيما أفادت "نيويورك تايمز" بأنها انسحبت من المفاوضات، في حين نفت مصادر إيرانية هذه التقارير، مؤكدًا أن القنوات الدبلوماسية "ليست مغلقة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ترامب وحده يعلم أين تقف الأمور وما الذي سيفعله"، مضيفة أن "النظام الإيراني لديه حتى الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار وإبرام اتفاق".

وتُدار المفاوضات عبر قنوات متعددة، تشمل وساطة باكستان ومصر وتركيا، إلى جانب قناة مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وفي هذا السياق، شارك في المحادثات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والمبعوث ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر.

المصدر : عرب 48