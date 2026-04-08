الشورى يقر نظام العمل التطوعي الخليجي

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع القانون «النظام» الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال، حيث ناقش عددًا من الموضوعات والتقارير متخذًا بشأنها القرارات اللازمة، من بينها، الموضوعات المتعلقة بمذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول، حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال العمل.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

وفي السياق نفسه، وافق الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والتنقل المستدام في إسبانيا للتعاون في مجال أساليب النقل الحديثة.

وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الاتحادية في نيجيريا في مجال توظيف العمالة، كما وافق على مشروع اتفاق تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية.