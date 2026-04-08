تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 08-04-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 71,500$، ليحاول السعر جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ في محاولة تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر من جديد في الفترة القريبة المقبلة.