ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، المستشار الرئاسي للأمن القومي بجمهورية جنوب السودان توت قلواك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مونداي سيمايا كومبا.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.