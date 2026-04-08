تكنولوجيا: أوبو توسع سلسلة A6 بإطلاق هاتف جديد يحمل اسم A6k

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو بهدوء هاتف Oppo A6k في الصين، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة A6، مع تركيز واضح على البطارية الكبيرة والأداء المتوسط. ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة سعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط.

ويضم Oppo A6k شاشة LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1125 شمعة. كما يحصل الهاتف على تصنيف IP69 لمقاومة الغبار والماء.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع دعم إضافة بطاقة microSD للتوسعة.

وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، إلى جانب مستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة جانبي، ودعم Wi-Fi 5 وBluetooth 5.4 وGPS، إضافة إلى منفذ USB-C، ويعمل بواجهة ColorOS 15 مباشرة من الصندوق.

ويتوفر Oppo A6k بثلاثة ألوان هي الذهبي Dawn Gold، والأزرق Twilight Blue، والأبيض Seashell White. ويبدأ السعر من 1999 يوان لنسخة 8/256 جيجابايت، ويصل إلى 2199 يوان لنسخة 8/512 جيجابايت، بينما تأتي نسخة 12/256 جيجابايت بسعر 2399 يوان.

