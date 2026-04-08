شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد دولة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها توصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بجهود مثمرة قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. كما جرى التأكيد على حرص المملكة ودولة الكويت على دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد دولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.