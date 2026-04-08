تكنولوجيا: هاتف Xperia 1 VIII يظهر بتصميم جديد لجزيرة الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صورة محسّنة لهاتف سوني المرتقب Xperia 1 VIII من خلال مجموعة من تصاميم الحماية الأسبوع الماضي، لتكشف عن جزيرة كاميرا أعيد تصميمها بشكل جريء وشاشة تحتوي على فتحة لكاميرا السيلفي.

والآن، حصلنا على نظرة محدثة باستخدام تصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) تؤكد مرة أخرى التصميم الذي تم تسريبه سابقًا.

يعرض المصدر الثاني جزيرة كاميرا مربعة الشكل تضم ثلاث حساسات، وهو تصميم يذكّر بتصميم OnePlus 10 Pro، مع التأكيد على أن هذه مجرد تصاميم أولية وليست النسخة النهائية للهاتف. ومع ذلك، يشير تكرار المصدر الثاني لنفس التصميم الخلفي إلى احتمالية دقة هذه التسريبات.

كما تُظهر الصور الجديدة الجهة الأمامية للجهاز بحواف معتدلة وكاميرا أمامية مدمجة في الجزء العلوي، إضافة إلى مكبرات صوت ستيريو، وهو اختلاف عن الصور السابقة التي أظهرت فتحة صغيرة في الشاشة لكاميرا السيلفي.

تشير أحدث الشائعات إلى أن Xperia 1 VIII سيأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات بدقة 48 ميجابكسل لكل وحدة. الكاميرا فائقة الاتساع ستظل كما في Xperia 1 VII، بينما من المتوقع أن تحصل وحدتا الكاميرا الرئيسية والتقريبية على تحسينات تشمل مستشعرًا رئيسيًا أكبر ومستشعر تقريب جديد بحجم يتراوح بين 1/3 إلى 1/2 بوصة.

