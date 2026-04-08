سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 08-04-2026

تراجع سعر سهم دلتا إيرلاينز DELTA AIR LINES, INC (DAL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع إعادة اختبار خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي حوله خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 69.45$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 62.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط