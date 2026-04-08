سعر سهم أريستا نيتورك (ANET) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 08-04-2026

تراجع سعر سهم UiPath, Inc (PATH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار داعم لهذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الانخفاض في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.40$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط