تحديث توقع سعر الفضة اليوم 08-04-2026

افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سلبية كبيرة ليتسلل بذلك دون الدعم الأولي المتمركز عند 98.85 وليستقر بقرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 98.60.

نشير إلى أن مواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 قد يزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم بمحاولة تسلل السعر نحو 98.45 و98.20 على التوالي, اما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيل موجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها الثبات فوق مستوى 99.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.45 و 99.15

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض