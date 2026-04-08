شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 08-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-08 05:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سلبية كبيرة ليتسلل بذلك دون الدعم الأولي المتمركز عند 98.85 وليستقر بقرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 98.60.
نشير إلى أن مواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 قد يزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم بمحاولة تسلل السعر نحو 98.45 و98.20 على التوالي, اما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيل موجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها الثبات فوق مستوى 99.55.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.45 و 99.15
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض