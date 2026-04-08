في مقدمتها المالية والنزاهة.. مجلس النواب يصوت على أعضاء سبع لجان دائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان إن "مجلس النواب، صوّت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على أعضاء اللجنة المالية ولجنة النزاهة، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام".وأضافت، ان "المجلس صوّت كذلك على أعضاء لجنة الأمن والدفاع ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية".