شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات والانشغال بغير الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، بما يعزز سلامتهم أثناء القيادة، وحثتهم على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق مما يعزز الانتباه والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة.

وأكدت أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه هي 400 درهم إماراتي، و4 نقاط مرورية ومخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم إماراتي و4 نقاط مرورية.