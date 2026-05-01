الألمنيوم يرتفع مع مخاوف نقص الإمدادات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين إلى مستوى 75 ألف دولار، في وقت توقع فيه إريك ترامب أن تصل العملة الرقمية إلى مليون دولار مستقبلًا.

وقدم إريك ترامب رؤية شديدة التفاؤل بشأن بيتكوين خلال كلمته في مؤتمر Bitcoin 2026 Conference، حيث قال إن العملة تدخل “أعظم عصورها”، مؤكدًا قناعته القوية بأن سعرها سيصل إلى مليون دولار. وجاءت هذه التصريحات في وقت تراجع فيه سعر بيتكوين إلى نحو 75 ألف دولار، متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة.

نقطة تحول لبيتكوين؟

أشار ترامب إلى أن الأشهر الستة الماضية مثلت نقطة تحول حاسمة للعملة، موضحًا أن هيكل سوق العملات الرقمية يشهد تغيرًا مع تزايد اهتمام المؤسسات والشركات بتمويل بيتكوين.

وضرب مثالًا بظهور منتجات مالية جديدة مثل الرهون العقارية المدعومة ببيتكوين، بما في ذلك برامج من شركتي Better وCoinbase، معتبرًا ذلك مؤشرًا على اندماج العملة الرقمية في النظام المالي التقليدي.

وكان أبرز ما جاء في تصريحاته توقعه أن يصل سعر بيتكوين يومًا ما إلى مليون دولار للعملة الواحدة، دون تحديد إطار زمني دقيق، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث ذلك بحلول عامي 2030 أو 2031، وهو ما يتماشى مع توقعات تعتبر بيتكوين أصلًا نادرًا.

الواقع: ضغوط على السعر

رغم هذه التوقعات الإيجابية، فإن الواقع الحالي يشير إلى ضغوط هبوطية. إذ أظهرت بيانات CoinMarketCap تراجع سعر بيتكوين من 78,230 دولارًا إلى 75,100 دولار خلال الأسبوع الماضي، مع هبوطه مؤقتًا إلى مستوى 75 ألف دولار قبل أن يتعافى جزئيًا.

ويُعزى هذا التراجع إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وعلى المدى القريب، يواجه السعر مستوى مقاومة عند 76,400 دولار، ثم مستوى رئيسي عند 77,200 دولار. وفي حال اختراق هذه المستويات، قد يتجه نحو 78 ألف دولار. أما في حال الفشل، فقد ينخفض مجددًا إلى ما دون 75 ألفًا وربما إلى 73,500 دولار.

تحليل فني يشير إلى اتجاه هبوطي

تشير المؤشرات الفنية أيضًا إلى إشارات سلبية، حيث أظهر مؤشر القوة بين الثيران والدببة (Bull/Bear Power) لمدة 13 يومًا قراءة عند -141، وهو ما يضعه في منطقة البيع، بما يعكس سيطرة البائعين على السوق.

كما سجل مؤشر MACD (12، 26) مستوى -150.3، ما يشير إلى أن المتوسط المتحرك الأسي لـ12 يومًا يتراجع بوتيرة أسرع من نظيره لـ26 يومًا، وهو ما يعزز الاتجاه الهبوطي الحالي للعملة.

تبنٍ مؤسسي مقابل تقلبات قصيرة الأجل

تعكس تصريحات إريك ترامب فجوة واضحة بين التفاؤل طويل الأجل والواقع الحالي للأسواق. فمن ناحية، يواصل بيتكوين تحقيق نمو هيكلي مدفوعًا بتزايد التبني المؤسسي، حيث تشهد صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) تدفقات بمليارات الدولارات، إلى جانب اندماج العملة في النظام المالي التقليدي.

لكن في المقابل، تستمر الظروف المالية المشددة في الضغط على الأداء قصير الأجل، ما يعني أن تحقيق هدف المليون دولار يتطلب تجاوز هذه التحديات واستمرار زخم التبني المؤسسي.