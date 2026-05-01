شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يسجلان مستويات قياسية جديدة بداية تعاملات مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع وول ستريت وواصلت المؤشرات الرئيسية الصعود يوم الجمعة، حيث سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب مستويات قياسية جديدة مدفوعين بزخم أقوى أداء شهري لهما منذ سنوات.

وجاءت المعنويات مدعومة بعد تقرير من وسائل إعلام رسمية إيرانية يفيد بأن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة إلى وسطاء باكستانيين يوم الخميس.

وتختتم جلسة الجمعة أسبوعًا مزدحمًا بإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وبيانات اقتصادية مهمة. ويتوقع المحللون الآن أن ينمو أرباح الربع الأول لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 27.8%، وهو أسرع معدل منذ الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 16.1% الأسبوع الماضي، وفق بيانات إل إس إي جي آي بي إي إس.

ويراقب المستثمرون ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر مع دخول الأسواق شهر مايو، وهو تاريخيًا بداية فترة أضعف تمتد لستة أشهر للأسهم. فمنذ عام 1945 وحتى أبريل 2026، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط ارتفاع يقارب 2% بين مايو وأكتوبر، مقارنة بمتوسط 7% بين نوفمبر وأبريل، بحسب بيانات فيديلتي.

ورغم أن نتائج الأرباح كانت قوية إلى حد كبير، أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من موجة الإنفاق الضخمة لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. كما ظهرت شكوك حول استدامة بعض نماذج أعمال البرمجيات، ما دفع إلى إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية.

وقال بيتر فانديرلي، مدير المحافظ في شركة كلييربريدج إنفستمنتس:

"إن الإمكانات المدمرة للذكاء الاصطناعي عبر البرمجيات والخدمات والقطاع المالي وصناعات أخرى خلقت حالة من عدم اليقين حول متانة وقيمة بعض نماذج الأعمال على المدى الطويل."

كما أثارت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس مخاوف من أن موجة الشراء في الأسهم قد تكون بحاجة إلى تصحيح.

فعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد الأمريكي استعاد زخمه في الربع الأول، إلا أن إنفاق المستهلكين — وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد — تباطأ، بينما انخفض معدل الادخار الشخصي، ما يشير إلى أن الأسر استخدمت مدخراتها لدعم الإنفاق.

كما أن هذه البيانات تعكس شهرًا واحدًا فقط من الاضطرابات الناتجة عن حرب الشرق الأوسط. ومع توقف الشحن عبر مضيق هرمز، قد تصبح أسعار النفط عبئًا أكبر، خاصة مع تراجع الدعم الناتج عن الاستردادات الضريبية في الربع الأول.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة استقر في أبريل، لكن أداء تسليم الموردين تدهور مع تعطّل الشحن في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمدخلات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

في تمام الساعة 09:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 148.14 نقطة أو 0.30% ليصل إلى 49,800.28 نقطة، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 40.71 نقطة أو 0.56% ليصل إلى 7,249.72 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 193.21 نقطة أو 0.78% ليصل إلى 25,085.52 نقطة — مسجلاً مستويات قياسية جديدة للمؤشرين.

وكانت سبعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة الخضراء، حيث قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات في المؤشر المكاسب بارتفاع 1.5%.

واختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 شهر أبريل بأكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2020، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب أفضل أداء شهري منذ أبريل 2020، في حين حقق مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر 2024.

ارتفاعات مدفوعة بتوقعات قوية لآبل

قفزت أسهم شركة آبل بنسبة 4.8% بعد أن أدى الطلب القوي على هاتفها الرائد آيفون 17 وحاسوب ماك بوك نيو إلى توقعات بمبيعات قوية في الربع المالي الثالث.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون عن أرباح فصلية أعلى من التوقعات، لكن أسهمهما بقيت مستقرة.

وارتفعت أسهم شركات البرمجيات بعد أن رفعت شركة أتلّاسيان توقعاتها السنوية، وقفز سهمها بنسبة 27.7%.

كما ارتفعت أسهم سيلزفورس وسيرفيس ناو وداتادوغ وووركداي بنسب تراوحت بين 1.8% و5.8%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم منصة الألعاب روبلوكس بنسبة 18.4% بعد خفض توقعات الإيرادات السنوية، بينما ارتفع سهم منصة ريديت بنسبة 7.8% بعد توقعات إيجابية للإيرادات الفصلية.