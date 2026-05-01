إيطاليا: إجلاء الآلاف جراء حريق غابات في مقاطعة توسكانا

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت السلطات أكثر من 3500 شخص من منازلهم في إيطاليا، مع استمرار اشتعال حريق غابات بين مدينتي بيزا ولوكا في منطقة توسكاني ذات الطبيعة الخلابة.

وتأثرت بلدة سان جوليانو تيرمي القريبة من جبل مونتي فايتا بشكل خاص، حيث تفاقم الوضع الليلة الماضية.



وأمرت السلطات المحلية جميع السكان مساء أمس الخميس بمغادرة المنطقة وتم تحويل الصالات الرياضية إلى مراكز إيواء.

ووصف يوجينيو جياني، رئيس مقاطعة توسكانا الوضع بأنه "صعب للغاية".

وتم نشر جنود للمساعدة في الجهود الرامية إلى إخماد الحريق، الذي اندلع قبل بضعة أيام.

كان حريق غابات كبير قد اندلع في يوليوالماضي بالقرب من موقع تخييم على الساحل الغربي الإيطالي في مقاطعة توسكانا، مما أدى إلى إجلاء 600 شخص.