سعيد الهاجري يلتقي برئيس وزراء جورجيا في تبليسي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وذلك خلال زيارة عمل إلى تبليسي.

ونقل معاليه تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي كوباخيدزه، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي كوباخيدزه معاليه تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من النماء والتطور.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما ينسجم مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأكد معالي كوباخيدزه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وتطوير العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وأكد الجانب الجورجي أهمية تكثيف الجهود الدولية لإرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة، فيما أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لموقف جمهورية جورجيا الداعم لاستقرار المنطقة.

في هذا السياق، أكد الجانبان أهمية احتواء التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار.