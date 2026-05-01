مي عز الدين تنشر صورها مع زوجها في صالة الألعاب

وثقت الفنانة مي عز الدين لحظات مرحة جمعتها رفقة زوجها أحمد تيمور داخل إحدى صالات الألعاب بصور ومقاطع فيديو شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا كبيرا.

وأطلت مي عز الدين في أجواء يغلب عليها الطابع العفوي، حيث ظهرت وهي تشارك مع زوجها عددا من الألعاب الترفيهية مثل البلياردو وكرة السلة، في مشاهد جذبت اهتمام متابعيها.

وعلى الصعيد الصحي، كانت مي عز الدين قد مرت مؤخرا بوعكة مفاجئة استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة خلال شهر مارس الماضي، قبل أن تعلن تحسن حالتها وتطمئن جمهورها بعد مغادرتها المستشفى.

أما فنيا، فكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عرض في موسم رمضان 2025 وحقق صدى جماهيريا ملحوظا، فيما تأجل عرض مسلسل قبل وبعد الذي كان مقررا لموسم رمضان 2026، لإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال تحضيراته.

