انت الان تتابع خبر ترامب عن الزيدي: رجل جيد.. اميركا إلى جانبه حتى النهاية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ترامب في تصريحات له، أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبه “حتى النهاية”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة العراقية "فاز بمساعدة واشنطن".ويوم امس، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علي فالح الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة ودعاه إلى زيارة واشنطن بعد التشكيل، فيما اتفقا على التعاون من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدم خلاله التهنئة لسيادته بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الاتصال شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن "الجانبين أكدا على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة".