«الإمارات للسرطان» توصي بتعزيز الوعي حول الوقاية وأهمية الكشف المبكر

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للسرطان اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ود. آدم محمد البلوشي، المدير التنفيذي، وحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية وممثل عن دائرة تنمية المجتمع، وتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن برامج الأنشطة وخطة العمل للعام الجاري، إضافة إلى المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، واختيار مدقق حسابات.

كما ناقشت الجمعية العمومية استمرار مبادرات الدعم الإنساني والمجتمعي لمرضى السرطان وآلية المتابعة والتقييم، كما تناولت بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز التعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية، والاستفادة من المنصات الرقمية لجمع التبرعات، إلى جانب التوصية برفع كفاءة العمل التطوعي داخل الجمعية لتعزيز الوعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر.