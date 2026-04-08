كشف الملصق الرسمي لفيلم “إذما” استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

دبي - فريق التحرير: كشف منتجو فيلم “إذما” عن الملصق الدعائي الرسمي، مؤكدين طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى. الفيلم مقتبس عن رواية محمد صادق التي تحمل الاسم نفسه.

تدور أحداث “إذما” حول عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين يواجه ثقل الخسارة وتقلبات الحياة غير المتوقعة. حين تصله هدية غامضة من نفسه حين كان في الثامنة عشرة، يعود الماضي بقوة — ليفتح أسرارًا مطمورة ويحيي أحلامًا ظنّها قد ضاعت إلى الأبد. تنضم إليه صديقة طفولته سيرا في هذه الرحلة، في حكاية تجمع بين التشويق والعاطفة والتحوّل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، إلى جانب مشاركة خاصة من بسنت شوقي. الفيلم من إنتاج هاني أسامة وبمشاركة شركات The Producer، Film Clinic، وShofha Production، وهو من إخراج وتأليف محمد صادق.