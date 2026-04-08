تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-04-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لمستوى المقاومة المهم 2,195$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، ولكن قد يجد السعر بعض المعوقات نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.