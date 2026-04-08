محمد إمام ويارا السكري يكشفان مفاجأة قريبة… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أثار الممثل المصري، محمد إمام، حماس متابعيه عبر منصّة “إنستغرام”، بعد نشره صورة جديدة تجمعه بالممثلة يارا السكري، من فيلهما المنتظر “صقر وكناريا” وهي الصورة التي أعادت يارا، مشاركتها عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.

ظهر الثنائي في صورة جديدة من كواليس العمل، حيث علق “إمام”، مشوقاً الجمهور للفيلم :”جاهزون لما يلي..فيلم “صقر وكناريا”، قريباً إن شاء الله”.

ومؤخراً، أنهى محمد إمام، تصوير “صقر وكناريا” وهو العمل الذي يراهن عليه الكثيرون، من تأليف أيمن وتّار وإخراج حسين المنباوي.

من جهة آخرى، يستعد محمد امام، لاستئناف تصوير فيلمه الضخم “شمس الزناتي” والذي يعيد من خلاله تقديم قصة الفيلم الشهير لوالده الفنان الكبير عادل إمام، برؤية سينمائية حديثة والفيلم من تأليف محمد الدبّاح وإخراج عمرو سلامة.

من جهتها، تواصل يارا السكري، تألقها بعد لفتها الأنظار في الماراتون الرمضاني الفائت، حيث شاركت في مسلسل “على كلاي”، إلى جانب الممثل أحمد العوضي.