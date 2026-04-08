المغرب يفكك خلية إرهابية في 4 مدن

تمكنت قوات الأمن المغربي خلال الـ24 ساعة الماضية من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة أشخاص موزعين على القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، للاشتباه بتورطهم في أنشطة إجرامية ذات خلفيات إرهابية.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم تأثروا بالفكر المتطرف، وانخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة وسطو، بهدف الاستفادة من العائدات لاستخدامها في أنشطة إرهابية. وأسفرت إجراءات التفتيش عن حجز كتب ومخطوطات إرهابية، وأسلحة بيضاء، وأقنعة، ومبالغ مالية، وسيارات، ودراجة نارية يشتبه باستخدامها في تسهيل الجرائم.

وأكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الموقوفين استهدفوا مستودعات تربية الماشية في مناطق قروية بغية السرقة. وستستمر التحقيقات، لكشف جميع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالخلية، وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذه العمليات الإرهابية.


اسماعيل الماحي

Advertisements

