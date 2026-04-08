وكالة فارس: خطة التفاوض تشمل تقييد الملاحة بمضيق هرمز لأسبوعين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة “فارس”، نقلًا عن مصادر مطلعة،صباح الاربعاء 8 أبريل 2026 ، بأن الخطة المطروحة للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة تتضمن مجموعة من البنود الأساسية، أبرزها تقييد مرور السفن يوميًا عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين، على أن يتم العبور وفق “بروتوكول الممر الآمن” الخاضع لإشراف إيران.

وأضافت المصادر أن الخطة تشمل التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، مقابل قبول واشنطن بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، على أن تتركز المفاوضات حول مستوى التخصيب. كما تتضمن الخطة تعويض إيران عن خسائرها من خلال إنشاء صندوق استثماري ومالي.

وذكرت المصادر أن طهران ربطت وقف إطلاق النار بقبول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميًا ببنود هذه الخطة، مشيرة إلى أن هذا القبول قد تحقق بالفعل.

