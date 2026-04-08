ترمب يعلّق قصف إيران أسبوعين وطهران تفتح هرمز - #عاجل

في تطور سياسي وعسكري بالغ الأهمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل قليل، تعليق قصف إيران ووقف الهجمات العسكرية لمدة أسبوعين، في خطوة مفصلية قد تفتح نافذة حاسمة أمام تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في واحدة من أكثر أزمات المنطقة حساسية. وقال ترمب، في تصريحات عاجلة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مهلة الأسبوعين تأتي بهدف “استكمال اتفاق وقف النار وتفعيله”، مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ عقب مشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، اللذين طالبا بمنح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة لاحتواء التصعيد. وأضاف أن تعليق الضربات الأميركية مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، في بند يُنظر إليه بوصفه مفتاحاً استراتيجياً لنجاح التهدئة، نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمضيق على حركة الطاقة والتجارة العالمية. وأكد الرئيس الأميركي أن التفاهم المطروح يمثل “وقفاً مزدوج الجانب لإطلاق النار”، بما يعني التزاماً متبادلاً من مختلف الأطراف بخفض العمليات العسكرية خلال الفترة المحددة، تمهيداً للانتقال إلى تفاهمات أوسع. وفي موازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بأن ترتيبات الهدنة دخلت مرحلة الإقرار النهائي، بانتظار استكمال التفاهمات السياسية والعسكرية بين الأطراف المعنية. وكشف ترمب أن واشنطن تلقت مقترحاً إيرانياً من عشر نقاط، واصفاً إياه بأنه “أساس عملي للتفاوض”، ومؤكداً أن مهلة الأسبوعين تستهدف الوصول إلى صياغة نهائية لاتفاق طويل الأمد يضمن تهدئة مستدامة ويمنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. كما أشارت تقارير متداولة إلى موافقة مجتبى خامنئي على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ضمن تفاهمات تجري بوساطة باكستانية لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية أمام مفاوضات سياسية أوسع. وتعزز هذه المؤشرات فرص دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب دولي وإقليمي لمدى صمود الهدنة، وما إذا كانت مهلة الأسبوعين ستتحول إلى نقطة انعطاف نحو اتفاق نهائي، أم مجرد هدنة مؤقتة في مسار أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة.



