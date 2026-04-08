تكنولوجيا: شاومي توضح خطتها وRedmi K90 Ultra قد يأتي بمواصفات أقل من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي مؤخرًا اقتراب إطلاق Redmi K90 Max، ليكون ثالث هواتف السلسلة بعد Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max اللذين تم الإعلان عنهما في وقت سابق. كما كشفت الشركة عن نيتها تقديم إصدار Redmi K90 Ultra، لكن مع تغيير غير متوقع في مكانته ضمن التشكيلة.

وأوضح المدير العام لريدمي “لو وي بينغ” أن Redmi K90 Ultra لن يكون الهاتف الأقوى في السلسلة كما جرت العادة مع إصدارات Ultra السابقة.

فبدلًا من تصدر الفئة، سيأتي الهاتف بمواصفات أقل ويحتل مرتبة أدنى من Redmi K90 Pro Max وRedmi K90 Max ضمن ترتيب السلسلة.

ووفقًا لخطة شاومي، سيبقى Redmi K90 Pro Max الخيار الأكثر تكاملًا مع تركيز على أداء الكاميرا من الفئة الرائدة، بينما سيوجه Redmi K90 Max نحو الأداء القوي في الألعاب.

أما Redmi K90 Ultra فسيأتي بينهما وبين النسخة الأساسية Redmi K90، ليقدم مستوى أعلى من الهاتف القياسي لكن دون الوصول إلى الفئات الأعلى.

