التركية بيلين كاراهان تعلن انفصالها بعد ١٢ عامًا من الزواج

دبي - فريق التحرير: انفصلت الممثلة التركية بيلين كاراهان وزوجها بدري غونتاي صباح اليوم بهدوء، بعد أن اختارا إنهاء زواجهما بالتراضي في محكمة شيلا.

وكان الثنائي قد قررا في الأشهر الماضية العيش بشكل منفصل، قبل أن يتوجها هذا الصباح إلى المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق بشكل ودي، مع طلب الحفاظ على سرية تفاصيل القضية.

وبعد زواج دام ١٢ عامًا أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا جاء فيه: “اعتبارًا من اليوم، أنهينا زواجنا بالتراضي، في إطار من المحبة والاحترام المتبادل. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل تحمل مسؤولياتنا المشتركة كوالدين لطفلينا، مع الحفاظ على الاحترام بيننا. ونطلب من وسائل الإعلام والرأي العام احترام خصوصية حياتنا العائلية، حفاظًا على مصلحة أطفالنا وعدم تأثرهم سلبًا. وهذا البيان هو التصريح الوحيد والنهائي بشأن هذا الموضوع”.

اشتهرت بيلين بدور ابنة السلطان سليمان في مسلسل “حريم السلطان”.