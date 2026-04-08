أمانة جدة تُفعّل يوم الصحة العالمي بحملة توعوية بالتعاون مع تجمع جدة الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة أمس الثلاثاء فعالية توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي، بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني، تتضمن تقديم استشارات طبية مباشرة وبرامج توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ماجد بن عمر السلمي، أن المبادرة تستهدف تعزيز الوعي الصحي لدى منسوبي الأمانة والزوار، عبر محتوى توعوي يركز على أنماط الحياة الصحية، ويواكب مستهدفات تحسين جودة الحياة.

وبيّن أن الفعالية تشمل عددًا من المحاور التوعوية، من أبرزها الغذاء الصحي، وأهمية النوم، والصحة النفسية، وصحة العين، إلى جانب تعزيز ثقافة المشي، ضمن برنامج متكامل تقدمه كوادر طبية متخصصة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الأمانة المجتمعية ممثلة في قسم الفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوقاية الصحية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بالتكامل مع الجهات الصحية ذات العلاقة.