سطر الأخ الوزير ياسر يوسف كلمات على جدار ذكرى بداية أيام الثورة المصنوعة التي أطاحت دولة الإنقاذ.. كنت أتوقع أن يكتب الوزير ياسر يوسف شهادته بطريقة أكثر جرأة ووضوحاً، إذ لم يبقَ في العمر ما يكفي لإخفاء أسرار وأسماء رجال كانوا وراء خيانة السقوط!!
■ د. ياسر يوسف قال إنه يحتفظ بأسماء الرجال الذين وجدهم متحلقين حول الرئيس البشير ببيت الضيافة، والذي دخله العزيز ياسر بعد وساطات ومهاتفات سمحت له وللوفد المرافق له بزيارة البشير، لأن الحراسات التي كانت تحرسه بالقيادة العامة تمّ تغييرها ونقل تعليماتها إلى جهة أخرى سكت عنها العزيز ياسر يوسف!!
■ ومما قال د. ياسر يوسف إنه يحتفظ به أيضاً ما ذكره الفريق صلاح قوش في تنويره الشفهي للرئيس البشير في ذلك اليوم عن سير الأحداث في البلاد عامة ومحيط القيادة العامة خاصة!!
■ ما سيذكره التاريخ غداً أخي ياسر يوسف أن الذين شاركوا في مؤامرة خيانة الإنقاذ قد حاقت بهم الندامة وشربوا من كأس الحنظل الذي ظنوا أن مورده سيكون عذباً في مقبل الأيام!!
■ لا تحتفظ بأسرارك يا أخي.. هذا أوان البوح بتفاصيل الحكاية الحزينة من الألف إلى الياء!!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
