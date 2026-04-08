ليدي غاغا تلغي حفلاً قبل ساعات من انطلاقه.. ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: ألغت الفنانة ليدي غاغا حفلاً غنائياً قبل ساعات قليلة من موعد انطلاقه، بسبب وعكة صحية مفاجئة، وفق ما أعلنته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت “غاغا”أنها اضطرت لإلغاء عرضها في قاعة “بيل سنتر” بمدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك الكندية، بسبب التهاب تنفسي مستمر تعاني منه منذ أيام.

وكتبت غاغا في منشور عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام: “أشعر بالأسف الشديد لمشاركتي أنني غير قادرة على الغناء الليلة وعليّ إلغاء الحفل. لقد كنت أحارب التهاباً تنفسياً خلال الأيام الماضية وأقوم بكل ما بوسعي للراحة والتعافي، لكن حالتي ازدادت سوءاً”.

وأضافت: “طبيبي نصحني بشدة بعدم الغناء اليوم، وبصراحة لا أعتقد أنني أستطيع تقديم الأداء الذي تستحقونه”.

وتابعت غاغا معبّرة عن حزنها: “أعلم كم أن هذا الأمر مخيب للآمال، ولا يمكنني أن أشعر بسوء أكبر بسبب خذلانكم. أنا آسفة جداً لكل من وضع خططاً للحضور ودعمي”.

كما أشارت إلى أن تجربتها الأخيرة في مونتريال كانت مميزة للغاية، قائلة إن الغناء أمام جمهورها يومي الخميس والجمعة كان “ساحراً وعميق المعنى”، قبل أن تختم برسالة مؤثرة: “أنا حزينة للغاية وآسفة جداً”.

وليست هذه المرة الأولى التي تُجبر فيها غاغا على إلغاء حفلاتها في اللحظات الأخيرة، إذ سبق أن ألغت في شهر سبتمبر الماضي حفلاً في ميامي بسبب مشكلة في الأحبال الصوتية كانت قد تُعرّض صوتها للخطر.

وكانت نجمة “Bad Romance” قد أطلقت جولتها الغنائية “Mayhem Ball Tour” في شهر يوليو، وشاركت خبر الإلغاء حينها على إنستغرام، مؤكدة أن طبيبها ومدربها الصوتي نصحاها بعدم الصعود إلى المسرح بسبب الإجهاد الكبير الذي أصاب صوتها.