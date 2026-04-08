قرار صارم: بريطانيا تمنع كانييه ويست من دخول أراضيها… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: الغي مهرجان Wireless في لندن بعد منع مغني الراب كانييه ويست من دخول المملكة المتحدة، على خلفية الجدل الواسع المرتبط بتصريحاته السابقة.

وكان إعلان مشاركته كالنجم الرئيسي قد أثار موجة انتقادات من جماعات يهودية وسياسيين، ما أدى إلى انسحاب رعاة كبار مثل Pepsi وDiageo، قبل أن تتدخل السلطات البريطانية وتمنعه من دخول البلاد، معتبرة أن وجوده لا يخدم الصالح العام.

رئيس الوزراء Keir Starmer وصف اختيار ويست بأنه “مثير للقلق”، مؤكدًا أن الحكومة تقف بحزم ضد معاداة السامية، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المجتمع والحفاظ على القيم العامة.

وعقب القرار، أعلنت الشركة المنظمة إلغاء المهرجان بالكامل مع إعادة الأموال لحاملي التذاكر، مشيرة إلى أن معاداة السامية “مرفوضة بكل أشكالها”، مع الإقرار بأن الجدل ترك تأثيرًا كبيرًا.

من جهته، عبّر ويست عن رغبته في تصحيح مساره، مؤكدًا أن هدفه كان تقديم عرض يعكس “الوحدة والسلام”، كما أبدى استعداده للقاء ممثلين عن الجالية اليهودية في بريطانيا، مشددًا على أن الأفعال وحدها ستثبت التغيير.

ويُعد مهرجان “Wireless” من أبرز الفعاليات الموسيقية في بريطانيا، حيث يستقطب سنويًا عشرات الآلاف من الحضور، ما يجعل إلغاؤه ضربة لافتة في المشهد الترفيهي.