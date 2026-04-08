من الشاشة إلى الواقع… نجوم “هذا البحر سوف يفيض” يحصدون تكريمًا غير مسبوق

دبي - فريق التحرير: في لفتة مميزة تعبّر عن تقدير الجمهور والسلطات المحلية لنجوم الدراما التركية، حظي أبطال مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” باحتفاء خاص من مدينة طرابزون، حيث أُعلن عن تكريمهم ومنحهم صفة رمزية مرتبطة بالمنطقة.

وأعلن رئيس بلدية سورميني، حسين عزيز أوغلو، عن هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن النجمَين أولاش تونا أستبه ودنيز بايسال، وهما من أبرز وجوه العمل، قد تم اعتبارهُما من أبناء “سورمَنه” بشكل رمزي، في خطوة تعكس مدى ارتباط الجمهور المحلي بالمسلسل وشخصياته.

ويأتي هذا التكريم في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها المسلسل، والذي استطاع أن يحقق حضورًا لافتًا منذ عرضه، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو التفاعل الجماهيري، لا سيما في المناطق التي تدور فيها أحداثه أو ترتبط بها قصته.

وتُعد هذه المبادرة واحدة من أشكال الدعم المعنوي التي تقدمها المدن التركية للأعمال الفنية التي تسلط الضوء على هويتها الثقافية والجغرافية، ما يعزّز العلاقة بين الفن والمجتمع المحلي، ويمنح الإنتاجات الدرامية بُعدًا واقعيًا وقربًا أكبر من الجمهور.

وقد لاقى الخبر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بهذه الخطوة، مشيدين بأداء النجوم وبالنجاح الذي يحققه العمل.

نذكر ان الحلقة التي عرضت قبل يومَين حققت نسبة مشاهدة مرتفعة وصلت الى نحو ١٤.٠١ .