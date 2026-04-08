انت الان تتابع خبر العزم يدين استهداف البعثات الدبلوماسية للكويت والإمارات في البصرة وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد التحالف في بيان، على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال، إلى جانب تعزيز الجهود الأمنية لمنع تكرارها، بما يسهم في حماية البعثات الدبلوماسية والحفاظ على استقرار العراق ومكانته.



كما يدين التحالف - بحسب البيان - استهداف المدنيين الأبرياء في محافظة البصرة وما نتج عنه من خسائر بشرية، مؤكداً ضرورة حماية المواطنين ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تهدد أمن البلاد واستقراره.