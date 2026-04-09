سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-04-2026

يستقر سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 49.85$، ليستهدف مستوى الدعم 40.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط