سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-09 13:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 49.85$، ليستهدف مستوى الدعم 40.10$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط 

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

