وول ستريت تتراجع بشكل طفيف مع الشكوك حول هدنة الشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف يوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع بقاء الشكوك حول مستقبل الهدنة لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، وهو ما أبقى شهية المخاطرة لدى المستثمرين محدودة، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتحليل بيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على الأصول العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، محذرًا من تصعيد كبير إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق. وفي الوقت نفسه قصفت إسرائيل مزيدًا من الأهداف في لبنان، بينما حذرت إيران من أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم توقف تل أبيب قصفها للبلاد.

كما أدى غياب مؤشرات واضحة على استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن شحنات الطاقة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، رغم بقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل.

أداء القطاعات في السوق

ارتفع قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%، بينما كانت أسهم المرافق من أكبر الرابحين بارتفاع 1.6%.

وقال تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في Allianz Investment Management: "الانتقال من حافة تصعيد مستمر مع إيران إلى نهج أكثر دبلوماسية ساعد على تهدئة الأسواق إلى حد ما."

وبحلول الساعة 10:04 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي:

تراجع داو جونز الصناعي بمقدار 48.96 نقطة أو 0.11% إلى 47,856.44

انخفض S&P 500 بمقدار 5.15 نقطة أو 0.09% إلى 6,777.00

تراجع ناسداك المركب بمقدار 45.85 نقطة أو 0.21% إلى 22,585.96



ضغوط على أسهم التكنولوجيا

كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا على مؤشر S&P 500، حيث تراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.7% و**آبل** بنسبة 0.7%.

كما تعرضت أسهم البرمجيات لضغوط، إذ تراجع صندوق iShares Expanded Tech-Software ETF بنسبة 3.3%.

في المقابل، دعمت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية مكاسب سهم أمازون الذي ارتفع 1.7% بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة إن خدمات الذكاء الاصطناعي في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 15 مليار دولار.

وكان مؤشرا S&P 500 وناسداك قد سجلا أكبر مكاسب يومية لهما منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء بعد ترحيب الأسواق العالمية باتفاق الهدنة لمدة أسبوعين، بينما سجل مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع له خلال عام.

بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة

أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع كما كان متوقعًا في فبراير، ومن المرجح أن يرتفع أكثر في مارس بسبب الحرب مع إيران، بينما تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الرابع أكثر مما كان مقدرًا سابقًا.

وقال ريبلي إن هذه البيانات "لا تغير كثيرًا من الصورة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ما زالت ضغوط التضخم مرتفعة، وهو ما قد يدفعه إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي."

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة تأثير ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع.

ووفق بيانات جمعتها LSEG، يتوقع المشاركون في أسواق المال احتمالًا بنحو 30% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، مقارنة باحتمال بلغ 56% قبل يوم واحد فقط.

وكانت الأسواق تتوقع خفضين للفائدة هذا العام قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفعت أيضًا الرهانات على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر خلال فترة الصراع.

تحركات الشركات

من بين أبرز تحركات الأسهم:

ارتفع سهم Constellation Brands بنسبة 5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبيرة كورونا تراجعًا في مبيعات الربع الرابع أقل من المتوقع.

انخفض سهم Applied Digital بنسبة 7.1% بعد اتساع خسارة الشركة المشغلة لمراكز البيانات في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.

وعلى مستوى السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بنسبة 1.15 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.59 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 37 سهمًا عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا مقابل 16 سهمًا عند أدنى مستوى، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 64 سهمًا عند أعلى مستوى سنوي و84 سهمًا عند أدنى مستوى.