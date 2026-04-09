تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - منحت مؤسسة «فينيسيا إنترناشيونال غراند بريكس»، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جائزة «الأسد الذهبي» الدولية، تقديراً لإسهاماته الفكرية والثقافية المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء اختيار معاليه من قبل لجنة الجائزة التي تُعنى بتكريم الشخصيات ذات التأثير النوعي في المجالات الفكرية والثقافية على المستوى الدولي، حيث تُعد الجائزة واحدة من الجوائز المرموقة التي تُمنح لنخبة من المفكرين وصنّاع الرأي ممن أسهموا في تعزيز المعرفة الإنسانية وترسيخ قيم الحوار والانفتاح.

تسلّم معاليه الجائزة، أمس الأربعاء، خلال زيارته إلى الجمهورية الإيطالية، بحضور عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، في تأكيد يعكس عمق الحضور الثقافي الإماراتي على الساحة الدولية، وتقدير المؤسسات العالمية للإسهامات الفكرية الإماراتية.

وأعرب معاليه عن بالغ شكره وتقديره للجنة الجائزة على هذا التكريم، مؤكداً أن هذا التقدير الدولي يمثل دافعاً لمواصلة العمل البحثي والفكري الهادف إلى خدمة قضايا التنمية والسلام، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين الشعوب.

يأتي منح الجائزة لمعالي الدكتور جمال سند السويدي تقديراً لإسهاماته المتواصلة في إثراء الحياة الثقافية العربية والدولية، ولدوره البارز في تطوير الدراسات الاستراتيجية، إلى جانب إسهاماته في دعم قضايا السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال مؤلفاته وأبحاثه التي تحظى باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والفكرية.

يُعد معاليه من أبرز المفكرين العرب الذين تركوا بصمة واضحة في مجالات الفكر السياسي والعمل الأكاديمي، حيث حظي خلال مسيرته بعدد من التكريمات والجوائز العربية والدولية، تقديراً لإسهاماته النوعية في خدمة المعرفة وتعزيز مسارات التنمية وبناء الدولة.