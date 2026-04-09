هل بدأت العدّ التنازلي؟ أريانا غراندي تثير الجدل برسالة غامضة

دبي - فريق التحرير: أشعلت الفنانة أريانا غراندي موجة من التكهنات حول ألبومها الجديد المحتمل “AG8″، بعدما نشرت صور سيلفي داخل الاستوديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجمهور للاعتقاد بأنها عادت رسميًا لتسجيل ألبومها الثامن.

وبحسب تقارير، لاحظ المتابعون تفاصيل في الصور تشير إلى تعاون محتمل مع المنتج الشهير ماكس مارتن، إضافة إلى شائعات عن مشاركة المنتج إيليا سلمانزاده الذي سبق أن تعاون معها في ألبوم Thank U, Next.

وزادت الشكوك بعدما تركت غراندي رسالة عبر خط تواصل خاص بالمعجبين قالت فيها مازحة: “نحن نعدّ تنازليًا للرقم ثمانية… أقصد للأيام”، ما اعتبره الجمهور تلميحًا مباشرًا للألبوم المرتقب.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن، يرى المعجبون أن أريانا تتبع أسلوبها المعتاد في التشويق لمشاريعها الموسيقية، خاصة بعد انشغالها خلال السنوات الأخيرة بأعمالها السينمائية، وعلى رأسها فيلم Wicked الذي عزز حضورها كممثلة إلى جانب نجاحها الغنائي.