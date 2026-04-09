«الخارجية» توقع مذكرة تفاهم مع «هيلث بوينت»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقّعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع مستشفى هيلث بوينت، وهو جزء من مجموعة «M42»، في خطوة تعكس جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبيها وعائلاتهم، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفّزة، حيث يهدف هذا التعاون المؤسسي إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاجية وصحية متخصّصة وفائقة الجودة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في القطاع الصحي.

وقّع مذكرة التفاهم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في «M42» في دولة الإمارات والبحرين، وستقدم المستشفى بموجبها باقة من المزايا الحصرية تتضمن أولوية حجز المواعيد مع إمكانية تجاوز قوائم الانتظار، وإتاحة استشارات طبية تخصّصية إضافية.

وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن هذه الشراكة تأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2026 عاماً للأسرة، انطلاقاً من كون الأسرة الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الوزارة في ترسيخ بيئة عمل داعمة وريادية تضع جودة حياة منتسبيها وعائلاتهم في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في «M42» في دولة الإمارات والبحرين: «يعكس هذا التعاون مع وزارة الخارجية رؤية مشتركة للارتقاء بمستوى تقديم الرعاية الصحية المتخصّصة».