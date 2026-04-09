الذهب يرتفع مع استمرار التركيز على هدنة الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون مدى صمود وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة و**إيران**، بينما يترقبون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس والمقرر إعلانها يوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,796.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:37 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% لتصل إلى 4,823 دولارًا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في شركة آر جيه أو فيوتشرز، إن ضعف الدولار ساعد الذهب على استعادة توازنه، لكنه أشار إلى وجود حالة من الحذر في السوق بينما يحاول المستثمرون تفسير تداعيات وقف إطلاق النار.

وأضاف أن عناوين الأخبار المتعلقة بالهدنة كانت داعمة بقوة للذهب، لكن الأسعار تراجعت عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة مع ظهور بعض مؤشرات الضعف.

وفي الوقت نفسه، قصفت إسرائيل المزيد من الأهداف في لبنان، وهو ما تقول طهران إنه يجب أن يكون مشمولًا في اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم تظهر أي مؤشرات على أن إيران رفعت حصارها عن مضيق هرمز.

وقد يؤدي انهيار المفاوضات وتجدد التصعيد في الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقد يقلل ذلك بدوره من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، رغم كونه ملاذًا تقليديًا للتحوط من التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية بنحو 10% منذ بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير.

كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس والمقرر صدورها يوم الجمعة. وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي — وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — قد ارتفع بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا حتى فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، ومن المرجح أنه ارتفع أكثر في مارس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% إلى 75.84 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 2,082.78 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,559.10 دولارًا للأوقية.