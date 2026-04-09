الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي مع تجدد الآمال حول محادثات السلام في الشرق الأوسط

استعاد الإيثيريوم بشكل حاسم مستوى $2,200، وهو مؤشر واضح على تحول هيكلي في السوق، ما يفتح الطريق الآن نحو اختبار مستوى $2,400. الحركة الأخيرة ليست مجرد ارتداد مؤقت، بل جاءت بعد إعادة ضبط شاملة للرافعة المالية قرب $1,800، تلتها مرحلة تراكم ثابتة، ومن ثم دفع السعر نحو مستويات أعلى. مع دخول المشترين بقوة وتشكيل السعر لقيم دنيا أعلى، ينتقل إيثيريوم إلى مرحلة صعودية جديدة.

كيف ساهمت إعادة التوازن في دعم التعافي؟

الصعود الأخير فوق $2,200 جاء بعد مرحلة تخفيض الرافعة المالية العميقة قرب $1,800، حيث انخفضت الفائدة المفتوحة بما يزيد عن $2 مليار، مما يعكس خروج الكثير من المراكز الرافعة من السوق.

المهم هنا: السعر لم ينهار مع تخلص السوق من المراكز المهددة، بل استقر حول $1,800، مشكلاً قاعدة طلب قوية. هذا التباين يشير إلى أن الطلب الفعلي كان يمتص ضغوط البيع، ما أتاح للسوق الانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً عند عودة الرافعة المالية، وبالتالي سمح للسعر بالصعود نحو $2,200+ مع تقليل المخاطر على الهبوط.

تحليل هيكل السعر: $2,400 الهدف التالي

الإيثيريوم يتداول الآن ضمن هيكل صعودي واضح، مع تكوين قيم دنيا أعلى ودفع السعر نحو المقاومة بين $2,200–$2,300. استعادة المتوسطات المتحركة الرئيسية تؤكد قوة الزخم، بينما الهيكل يعكس امتصاص الطلب المستمر.

في حال كسر المقاومة: الهدف التالي هو $2,400، وهو المستوى الرئيسي التالي للعرض.

على الجانب السفلي: $2,100 دعم فوري، والهيكل الصعودي يبقى سليماً طالما ETH فوق $1,800.

النظرة المستقبلية

الإيثيريوم تحول نحو الصعود، والإعداد الحالي يبرر التركيز على $2,400. مع إعادة ضبط الرافعة المالية وبناء مراكز جديدة واستعادة مستويات رئيسية، السوق يدخل مرحلة توسع محكوم. كسر المقاومة يعني أن الانتقال نحو $2,400 سيكون استمراراً للحركة الحالية وليس مجرد امتداد بعيد.

باختصار: السوق صاعد، والتحرك نحو $2,400 يعتمد على تأكيد كسر المقاومة الحالية.