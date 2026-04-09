سعر النفط خام برنت ينجح في تعويض البعض من خسائره – توقعات اليوم – 09-04-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، كحركة صحية من الناحية الفنية يحاول الزوج خلالها جني أرباحه، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.