صدور مذكرة اعتقال بحق نجمة “المدينة البعيدة” سينام أونسال وحبيبها يدعمها

دبي - فريق التحرير: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني التركي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر صدور قرار قضائي باعتقال الممثلة التركية الشهيرة سينام أونسال وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ “تعاطي مواد محظورة”.

بعد وقت قصير من انتشار الخبر، خرجت النجمة سينام أونسال،عن صمتها عبر بيان نشرته على حساباتها الرسمية، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام، حيث قالت: ​”أنا حالياً في مدينة ماردين من أجل تصوير عملي الجديد وقد علمت بالأنباء للتو. أشعر بحزن شديد لارتباط اسمي بمثل هذه القضية، لكنني أؤمن أن هناك حقيقة واحدة ستظهر في النهاية.”

​وأضافت “أونسال”، أنها تحترم الإجراءات القانونية والسلطات المختصّة، مؤكدةً أنها ستتوجه إلى مدينة إسطنبول في أقرب وقت ممكن للقيام بكل ما يلزم والتعاون مع الجهات المعنية لتوضيح موقفها.

​من جانبه، سارع النجم بيرك جانكات (حبيب سينام) إلى دعمها علنياً، حيث قام بمشاركة منشورها وأرفقه بكلمات مؤثرة وصفها فيها بـ “رفيقة دربي، وصاحبة القلب الجميل، وروحي”، في إشارة واضحة منه لوقوفه إلى جانبها في هذه الأزمة وثقته في براءتها.

على جانب آخر، ​انقسمت آراء الجمهور بين مصدوم من طبيعة التهمة وبين مدافع عن سينام، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية فور وصولها إلى إسطنبول وامتثالها أمام الجهات القضائية.

