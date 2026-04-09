شكرا لقرائتكم خبر التحولات الرقمية تمثل ثورة علمية تعيد تشكيل الاتصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية للإعلام والاتصال التحولات الجذرية التي يشهدها حقل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال ورقة علمية قدمها الخبير الإعلامي الدكتور حمزة بيت المال بعنوان:«أزمة تصحيحية أم ثورة علمية: الأنموذج المعرفي لحقل الاتصال والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي».

وأوضح الخبير الإعلامي الدكتور حمزة بيت المال، أن ما يشهده الإعلام اليوم لا يقتصر على كونه أزمة تصحيحية أو تكيفا مع أدوات جديدة، بل يمثل ثورة علمية متكاملة أعادت تشكيل النموذج الاتصالي، وأسهمت في إعادة تعريف عناصر العملية الاتصالية، بما في ذلك المتلقي والرسالة والمصدر، في ظل سيادة الخوارزميات وتحول مركز التأثير من الوسيلة إلى الشبكة.

وبين أن هذا التحول يتجاوز الوسائل الإعلامية إلى تفكيك البنية المعرفية التقليدية، مستشهدا بنظرية الثورات العلمية التي تفسر الانتقال من الأنموذج السائد إلى قطيعة معرفية تُفضي إلى نشوء نموذج جديد قائم على أدوات ومناهج مختلفة. وأشار إلى تراجع دور «حارس البوابة» التقليدي، مقابل صعود صناع المحتوى المستقلين، وتحول أنماط التلقي إلى حالة مستمرة بفعل التقنيات الرقمية، إضافة إلى تحديات معاصرة تشمل التزييف العميق، وطمس الحقيقة، ومجهولية مصدر المحتوى، وسيطرة الشركات التقنية على منظومة الاتصال.

وأكد أن مستقبل الدراسات الإعلامية يتطلب تكاملا معرفيا بين الإعلام وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، مبينا أن النموذج الجديد يقوم على هيمنة الخوارزميات، واندماج الوسائط، واتصال غير متكافئ يخضع لأنظمة رقمية معقدة، مشددا على أن مواكبة هذه التحولات تستلزم إعادة بناء المعرفة الاتصالية وفق معطيات العصر الرقمي.