سعر البيتكوين يفشل في اختبار مستوى 73 ألف دولار واشتداد المنافسة بين XRP وBNB على المركز الرابع

تراجعت أسعار العملات الرقمية بعد موجة صعود قوية، حيث فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى 73 ألف دولار، ليتعرض لضغط بيعي دفعه للهبوط بأكثر من 2000 دولار.

وكان سعر البيتكوين قد سجل ارتفاع ملحوظ بدعم من أخبار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ليصل إلى نحو 72,800 دولار، قبل أن يفقد الزخم سريعا ويتراجع السعر إلى ما يقارب 71 ألف دولار.

ورغم هذا التراجع، لا تزال هيمنة البيتكوين على السوق مرتفعة عند نحو 57%، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.42 تريليون دولار.

في المقابل، شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع أوسع بعد مكاسب الأمس، حيث انخفض سعر الإيثيريوم مجددا دون مستوى 2200 دولار، بينما تراجعت عملات مثل LINK وXLM بنسبة تقارب 5%.

كما سجلت عدة عملات كبرى خسائر إضافية، ما يعكس ضعف الزخم العام.

وتستمر المنافسة بين XRP وBNB على المركز الرابع من حيث القيمة السوقية، حيث تمكنت BNB من التقدم مؤقتا بعد تراجع XRP.

ورغم الأداء السلبي العام، برزت بعض الاستثناءات مثل عملة RAIN التي حققت ارتفاعا بنحو 5%.

بشكل عام، فقد السوق حوالي 50 مليار دولار من قيمته منذ ذروة الأمس، ليستقر عند نحو 2.5 تريليون دولار.

