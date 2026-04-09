خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول بين المؤسسات الاستثمارية في الدولة ومجموعة بروكفيلد بما يواكب التوجهات الاقتصادية الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.