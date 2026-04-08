تكنولوجيا: شاشة الألعاب UltraGear Evo 27GM950B من LG تنطلق رسمياً بتقنية Mini LED وسطوع مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG شاشة الألعاب الجديدة UltraGear Evo 27GM950B المزودة بـ 2304 مناطق إضاءة خلفية من نوع Mini LED. وتتميز الشاشة بدعم تقنية الوضع المزدوج Dual Mode التي تتيح الاختيار بين معدلي تحديث 165 هرتزاً و 330 هرتزاً، مع تقديم سطوع يصل إلى 750 شمعة في وضع SDR وذروة سطوع تبلغ 1250 شمعة في بعض المناطق عند تفعيل تقنية HDR. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور بضعة أشهر على مشاركة LG لتفاصيل الشاشة التي انضمت إلى إصداري UltraGear Evo 52G930B المتوفر بسعر يبلغ 1999 دولاراً أمريكياً و UltraGear OLED 39GX950B في شهر ديسمبر من عام 2025، قبل استعراضهم معاً خلال معرض CES 2026.

وكانت LG قد شوقت لإطلاق هذه الشاشة في اليابان خلال شهر يناير الماضي، ورغم عدم حدوث ذلك حينها، إلا أن LG فتحت الآن باب الطلبات المسبقة لشاشتها الجديدة التي يبلغ مقاسها 27 بوصة في الولايات المتحدة. وتتوفر الشاشة بسعر أقل بكثير مقارنة بإصدار UltraGear OLED 39GX950B المتاح حالياً في السوق الأمريكية أيضاً. وتعتبر مناطق الإضاءة الخلفية التي تبلغ 2304 مناطق أبرز ما يميز هذه الشاشة لتمكينها من الوصول إلى مستويات سطوع فائقة الدقة، وتجمع بين معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً ودقة عرض تبلغ 5120 في 2880 بكسل والتي تسوق لها LG كدقة 5K و 5K2K.

وتدعم الشاشة تقنية الوضع المزدوج للوصول إلى معدل تحديث يبلغ 330 هرتزاً عند خفض دقة العرض إلى 1080p. وحددت LG سعر الطلب المسبق في الولايات المتحدة عند 1199.99 دولاراً أمريكياً، مع تحديد موعد بدء عمليات التسليم في أوائل شهر مايو القادم. كما تقدم الشركة عرضاً خاصاً يتضمن خطة رعاية متميزة لمدة عامين مقابل دولار واحد فقط، ويستمر هذا العرض حتى يوم 3 مايو القادم.

