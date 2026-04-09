مايو المقبل ...الدمام تستضيف معرض " سيريدو 2026 " للتطوير والتمليك العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المنطقة الشرقية مطلع مايو المقبل انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري "سيريدو 2026"، أحد أبرز الأحداث المتخصصة في قطاع العقار والتمليك في المملكة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل في قاعة الدارة بالدمام، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري.

ويقام المعرض في نسخته الرابعة تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان في إطار جهودها الرامية إلى دعم برامج التملك السكني لرفع نسب التملك ولتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة المعروض العقاري.

وتأتي إقامة معرض " سيريدو 2026" في المنطقة الشرقية انطلاقا من أهمية توفير منصة للتواصل، حيث تجمع المعارض العقارية بين المطورين العقاريين، والمشترين، والمستثمرين، مما يسهل التواصل والتعاون بينهم، بالإضافة لذلك، فإن المعارض توفر منصة للمطورين لعرض مشاريعهم العقارية الجديدة، مما يساعد في جذب المشترين والمستثمرين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، مما يساهم في نمو الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تقديم معلومات قيمة عن السوق العقاري، مما يساعد المشترين والمستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.

كما يوفر المعرض جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات وبالأخص الذكاء الاصطناعي، وبحث سبل مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها القطاع.

وأكدت الأميرة دينا بنت سعود بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة معرض (سيريدو 2026)، أن المعرض سيقدم صورة مفصلة عن آخر مستجدات السوق العقاري في المملكة، خصوصا في المنطقة الشرقية التي تشهد نهضة عقارية متنامية ومتنوعة، مشيدة في الوقت نفسه بالقفزات النوعية التي شهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مرجعة ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة، مما عزز الثقة في السوق وساهم في استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عبد الرحمن الزهراني، الرئيس التنفيذي لمعرض (سيريدو 2025)، أن المعرض سيكون بمثابة نقطة التقاء أساسية بين المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات الحكومية والخبراء في القطاع، لافتا في الوقت نفسه، أن المعرض سيتضمن عرض أحدث المشاريع العقارية والابتكارات في هذا المجال.

مؤكداً أن النسخة الرابعة من المعرض تأتي استكمالاً لمسيرة النجاح التي تحققت في النسخ الماضية التي أقيمت في مدينة جدة، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تعزيز دور القطاع العقاري في المملكة.

وقال: " المعرض يُعد ملتقى يجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري في مكان واحد، ويُسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة، وزيادة الوعي حول أهمية تملك الأسر والاستثمار العقاري، إذ سيقدم المعرض عبر شركائه حلولًا تسويقية وتمويلية خاصة للزوار."

يُذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعّد من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط والذي متوقع ان يصل نموه إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.